陳明文怒辭選對會召集人 蔡英文未接受

2017-08-16 19:51

〔記者蘇芳禾／台北報導〕嘉義縣長張花冠今天在民進黨中常會向總統蔡英文表示，民進黨選對會召集人陳明文透過黨部系統動員地方人士參加座談會，支持行政院農委會副主委翁章梁參選下屆嘉義縣長選舉。對此，陳明文忍不住動怒說，「我要支持翁章梁的事，難道會跳過張花冠嗎？張花冠想要嘉義縣市合併後繼續選，我真的很無奈！」「張花冠說我欽點，張花冠上次就是我欽點他選的！」

嘉義縣政府今（16） 日發布新聞稿指出，關於下屆嘉義縣長候選人問題，嘉義縣長張花冠今天於民進黨中常會上發言表示，台灣民主化歷程走了數十年，才有今天的成就。因此，嘉義縣長候選人的產生，也應符合民主機制，應該協調、協調、再協調，而不是由一、兩位人士自行指定所謂的接班人選。

對此，陳明文受訪說，民進黨選對會沒有提名權利，只是去尋找人才，他在各縣市都去找人來選、協調。張花冠這樣公開漏他氣，他現在要怎麼去協調全國各個選區？所以他跟總統蔡英文請辭選對會的職務，但蔡英文沒有接受，只說「我會回去處理」。

張花冠上次參選 陳明文：就是我「欽點」

辦公室牆上還掛著印有張花冠各種造型的嘉義縣政府日曆，陳明文說，張花冠說他「欽點」特定人士，如果要這樣說，張花冠上次選嘉義縣長，就是他「欽點」的。民進黨有初選制度，一切都按照制度來，不是誰欽點就會上。

陳明文認為，不管他是嘉義立委的身分或選對會召集人身分，去找翁章梁出來參選，他認為都沒有問題，且是用他自己的組織。翁章梁是野百合世代，嘉義這幾次選舉無役不與，「我找翁章有錯嗎？大家有意見就要經過初選啊！」

陳明文說，他一直不想要回應張花冠，但張花冠之前一直想要嘉義縣市合併，自己再繼續選，我跟張花冠說不可能，結果就變成茶壺內風暴，最後變成親痛仇快，國民黨最開心。