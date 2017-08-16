815全台大停電 江宜樺：蔡政府民粹凌駕專業

2017-08-16 19:00

〔記者李欣芳／台北報導〕針對全台昨天的大停電，前行政院長江宜樺今天批評說，815全台大停電，人民生活秩序大亂，這是蔡政府民粹凌駕專業的結果。雖然經濟部長倉皇下台，而行政院也馬上將停電歸咎於中油人為疏失，「但是我們都知道，真正的原因是蔡政府的能源政策錯誤」。

江宜樺今晚在臉書上表示，原本馬總統的能源政策是確保電力穩定、逐步減核。如果核四在安全無虞的情況下運轉，將可在2055年前達成非核家園目標，並讓再生能源有足夠時間成長。但民進黨在野時操作反核，硬生生把蓋好的核四擋下來，並指控台電備載容量太高，讓備用電力標準從15%降到10%。蔡政府上台後，更立即停用核一、核二部分機組，一心想將非核家園的目標提前到2025年完成。

他說，核電原本佔全國電力18%，目前已驟降至12%以下，但再生能源成長極為有限，因此目前電力備轉容量經常在3%左右，各電廠該歲修的機組被迫延後大修，想要保證絶不出現停電意外，幾乎是不可能的事情。

江宜樺認為，如果一座大潭電廠出問題，全國就有近半用戶停電，那麼繼續擴增機組的大潭電廠將來若出問題，全台還有多少用戶有電可用？請問總統：這是更加集中風險還是分散風險？

他說，能源的問題實在不是三言兩語講得清楚，「但是我相當確定：以民粹凌駕專業，最後受苦的是人民」。