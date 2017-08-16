震撼！張花冠中常會砲轟 陳明文辭選對會召集人

2017-08-16 18:12

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣長張花冠今天在民進黨中常會砲轟立委陳明文，指陳明文身為民進黨選舉對策委員會召集人，卻公開支持農委會副主委翁章梁參選下屆嘉義縣長，她說，傳聞陳明文稱掌握地方鄉鎮長、議員選舉提名權，暗示若不支持其屬意人選，日後難獲提名；陳明文下午由服務處發出新聞稿，表示張花冠指控子虛烏有，已對他人格造成傷害，因此中常會後向民進黨主席蔡英文提出辭去選對會召集人。

張花冠今天在民進黨中常會表示，縣長候選人應該協調，不是由一、兩位人士自行指定接班人選，封建落後的威權體制才有接班人問題，殘害民主，破壞團結和諧；嘉義有優秀人才，需要充分協調，只因個人好惡，強逼表態，會導致內部分裂。

張花冠表示，傳聞陳明文公開表態支持農委會副主委翁章梁參選下屆嘉義縣長，私下還表示自己是民進黨選對會召集人，掌握地方鄉鎮長、議員選舉提名權，暗示若不支持其屬意人選，日後難獲提名；張並批翁章梁在地方上暗示自己是總統蔡英文欽定人選；張花冠說，希望傳言都是謠言，奉勸陳明文謹守利益迴避原則，切勿插手嘉義縣的選舉。

陳明文則說，選舉對策委員會召集人工作是替民進黨物色優秀人才，將人才彙整提報委員會討論，若有多人參選，仍需經過黨內初選機制才有可能成為候選人，絕不可能發生指定候選人情形。

陳明文強調，個人從來沒有透過黨部系統動員地方人士參加任何人的座談會，翁章梁身為民進黨的政務官，每逢假日返回自己的故鄉向鄉親說明政府的政策執行狀況，本是政務官應盡的職責，卻遭抹黑，對翁章梁不公平。

陳明文表示，過往由派系去協調候選人的時代已經結束，有人無法隨民主時代的變化調整腳步，政黨有民主初選機制，有競爭是好事，但不應流於鬥爭，不應讓選舉鬥爭來破壞黨內團結。