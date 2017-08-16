中影交易訂回算機制 黨產會質疑：因股價被低估？

2017-08-16 17:26

〔記者楊淳卉／台北報導〕中影股權交易時設有3年為期的「利潤分享條款」引發爭議。行政院黨產會今就中影案召開聽證會，欣裕台代表李永裕表示，簽利潤分享條款是希望「多賣一點是一點，多要一點是一點」，否認中影股權交易價格每股65元是低賣。

黨產會主委顧立雄質疑，當初賣方中投在簽約時，主動提出3年為期的利潤分享條款，是否代表中影股權交易價格65元被低估？

李永裕對此回應，因大家對中影不動產後事有爭執，合約會因談不下去而無法成交，但當時不能讓此事停擺，因此延續榮麗公司與中投買「三中」時所訂的利潤加值方案。

李永裕也強調，每股65元是落在合理區間，簽利潤分享條款是希望「多賣一點是一點，多要一點是一點」。他表示，目前富聯公司和羅玉珍正在訴訟中，若黨產會要對利潤分享方案做效力認定，盼等官司打完再說。

國民黨中投公司2006年4月27日與買家羅玉珍（郭台強之妻）、莊婉鈞簽訂的股權買賣契約書中，訂有3年為期的「資產現金價值利潤分享條款」（回算機制），但契約簽訂3年後，中影旗下「三大不動產」一筆都沒賣掉。

依據這份利潤分享條款，3方約定簽約日起3年內，若中影公司處分華夏大樓、新世界大樓、中影文化城等3大不動產，分別高於15億元、12億元、26億元，買方應就華夏大樓部分超出之82.56%支付予中投；就新世界大樓部分超出部分之82.56%乘以三分之二付予中投；就中影文化城部分超出部分之82.56%乘以三分之一支付予中投。

該利潤分享條款約定，若中影未在3年內處分3大不動產，中投則有權以15億元、12億元、26億元向中影公司購回。