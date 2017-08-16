停電引廢核論戰 柯Ｐ：台灣電力太便宜

2017-08-16 16:13

〔記者郭安家／台北報導〕昨天台灣大停電，引發廢核論戰，台北市長柯文哲說，重點是電力整體規劃，坦白講台灣電力太便宜，你不可能要便宜、又不要核電、什麼不要，然後什麼都要，就是不要付錢，哪有那回事，電力牽涉台灣產業，經濟部要去思考怎麼處理。

至於北市昨晚損失？柯文哲說還好，就是有幾處紅綠燈停電，幹道紅綠燈大概在30分鐘內透過機動發電機恢復，其餘派交通警察、義交指揮交通，昨天有一些電梯受困，電力恢復後很快解決，北市電力損失、影響不是那麼大，比較有問題是電子產業，

談到自家的北市府副秘書長薛春明今早質疑，台電應該確認為何兩個迴路同時間不能運作？柯文哲則說，技術問題、技術解決，不要在這時候給台電太大壓力，相信每個人都希望做好，只是說到底哪裡有問題；他也學乖，以前常出事，很不高興就罵部下，但出事時候應先將系統恢復穩定，再檢討改進。

不過，也有網友將柯文哲過去的話大作文章，指北市松湖超高壓變電所引發民眾反對，興建計畫10年卡關，柯文哲曾說，「乾脆停一次電讓大家了解真相！」

柯文哲今解釋，長期以來政府沒有獲得人民信任，到底松湖變電需要性如何，如果確定需要，當然是要蓋，可是你說有問題，已經講了10幾年也沒有缺，所以不曉得到底要不要相信你，台電要自己說明。