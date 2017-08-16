815停電 國民黨智庫：真相就是發電量不夠

2017-08-16 16:13

〔記者林良昇／台北報導〕815全台大停電，國民黨智庫國政基金會執行長孫立群痛批，815停電原因就是政府未達成我國法定15%的備用容量，而在邁向非核家園的過程中，政府應要說明，要用什麼電源組合維持基載？

國民黨中常會今臨時邀請孫立群針對815大停電在中常會上進行專題報告，孫立群強調，我國法定的電量備用容量為15%，昨日出問題的大潭電廠發電量是11%至12%，如果政府有照法規進行，昨天就不會有停電的問題，停電的真相就是發得電不夠用，不要模糊焦點。

孫立群也指出，政府的能源政策是將發電總量搪塞，但其中基載電源是24小時都發電不停止，通常是火力、水力、天然氣發電，但再生能源完全不能當作基載，政府告訴民眾要落實非核家園，但在落實非核家園時，政府要告訴民眾，要用什麼電源組成維持基載？不能混為一談。

孫立群表示，非核家園已經入法，但毫無規劃的廢核就是債留子孫，政府要在落實非核家園的過程中增加燃煤電廠，但燃煤電廠也是污染，這真的是我們要的嗎？如果要用天然氣發電，天然氣昂貴，合理的電價在哪裡？

國民黨中常委姚江臨發言表示，一個包商技術員就可以讓台灣缺電，代表這是國安問題，如果現在還是國民黨執政，民進黨就會說是共產黨派來的，815的停電就是凸顯政府的無能，不只經濟部長要下台，中油董事長也應負起責任。

中常委李昭平則說，蔡總統應向全民道歉，並且保證未來不再無預警斷電，如電不夠用就要承認，和民眾說清楚，不要欺騙民眾，中常委厲耿桂芳指出，國民黨應代表民眾大力譴責蔡英文，中油、台電也一定要負責任，若董事長、總經理沒下台，難平民怨。