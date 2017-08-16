全台大停電 花蓮藍營嘲諷「台灣奇蹟」

2017-08-16 15:34

［記者王峻祺／花蓮報導］815全台大停電導致民怨四起，花蓮昨晚也有逾5萬戶停電，國民黨花蓮縣議會黨團今召開記者會，多名議員高呼中央政府應「拒絕欺騙、確保發電」，更稱全台停電宛如是「台灣奇蹟」，嘲諷意外十足。

國民黨花蓮縣黨部代理主委林盈成及多名議員，今召開記者會，針對全台停電事件批評蔡英文政府「錯誤政策比貪汙嚴重！」更強調經濟部長李世光在停電後閃電請辭，是不負責任的作法。

林盈成說，花蓮市與吉安鄉受到嚴重停電影響，黨中央擔憂後續情形恐衝擊民生、經濟，盼能召開記者會反映地方民意，並希望中央政府可聽到地方聲音，徹底檢討、調整政策。

縣議員何禮臺說，錯誤政策比貪汙更嚴重，位於新城鄉的花蓮機場、佳山基地及空軍401聯隊雖沒有停電，但附近社區和店家卻是一片漆黑，造成營業損失，除要求林全應辭職下台，中油和台電董事長也難辭其咎。

「中央應變能力不足」縣議員游淑貞、徐雪玉指出，臨時停電讓民眾錯愕，政府連基本的民生用電需求都沒做好，就連哪個環節出錯都有多個版本，實在讓人民無法信服，強烈質疑蔡政府的應變能力太差。

縣議員謝國榮及林宗昆則說，停電原因版本不一，老百姓無所適從，台灣水電供應必須穩定，不管人為或電腦出錯，除了民生接續遭殃外，還會造成企業經濟面損失，不管擁核、反核或廢核，政府都應好好提出配套措施，不僅安民心，也讓企業放心在台扎根。