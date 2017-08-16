全台大停電 顏寬恆批蔡政府能源政策

2017-08-16 15:15

〔記者張軒哲／台中報導〕昨日全台大停電，全台灣估計有668萬戶以上受到影響，若以台中市來說，也有近40萬戶發生停電情形，經濟部長遞了辭呈火速被批准，總統蔡英文在臉書上道歉，立委顏寬恒今日痛批，這樣的政府麻木不仁！網路媒體「顏阿寬」發布了一篇「能源大騙局」的影片，直指蔡英文政府能源政策上的錯誤，讓台灣如同玩「停電的俄羅斯輪盤」。

顏阿寬「能源大騙局」的影片，直指蔡英文政府只會短線操作，一昧討好部分群眾，卻完全沒有完善的配套措施，從喊非核家園，又接著減碳、減少空汙，可是綠能發電卻沒有跟上腳步，使得最後的結果，就是「火力全開！助長火力發電！」

顏寬恒指出，根據經濟部的資料，為了實現蔡英文的非核承諾，火力發電的發電比從45％要提升到50％，如果到了2025年，綠能發電有辦法達到20％的發電比，火力發電的發電比才會降到30％，但以現狀的綠能產業來看根本不可能，蔡政府能源政策沒有完整配套和未來規劃，只會一昧畫大餅，問題一出就道歉，但受苦的是人民。

他說，從和平電塔倒塌開始限電，要求公務員上班別開冷氣，到昨日是一個人員的操作失誤，就讓全台輪流遭受停電，蔡英文在臉書上說道歉，說國家的電力供給系統過於脆弱，簡直後知後覺。

顏寬恒認為，能源政策為國家未來大計，這樣的中央政府一昧短線操作，只有民粹，沒有規劃，看不出負責任的態度，一個部長的下台並無法解決全民的憤怒和痛苦，只看到政府的麻木與草率，相信人民會用選票制裁失能的政府。