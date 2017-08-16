中影售價 會計師：每股應逾101元

2017-08-16 14:40

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨營事業中投公司2006年以每股65元、總價31.4億餘元價格出售中影82.56%股權，遭行政院黨產會指「嚴重低估」有賤賣之嫌。黨產會今針對中影案召開聽證會，建智事務所會計師張山輝提供「中投出售中影股權價格合理意見」指出，中影股權交易價格偏低，其合理價值應接近每股101.36元，該101.36元還是「略有低估」。

張山輝並於結論指出，針對中影股權交易案契約訂有「利潤分享條款（回算機制）」，此種約定下的買賣交易「已偏離一般正常交易」，買方縱能以偏低價格購入，其低價進貨、高價出售之利益亦由原賣方享有，在此種奇怪的交易條件，買賣價格之偏低，時難判斷其合理與否。

中投2006年委託衡平公司製作「中影股權交易價格合理評估報告書」，計算出中影交易合理價格每股應介於60.8至67.2元之間；每股65元的交易價格，是以「72.49元×1.09倍×81%」公式算出（中影94年度每股淨值×類比公司淨值調整數×股價調整數）。

張山輝強調，中影公司主要資產為不動產，「其本業之績效無足輕重」，土地資產價值理應為買賣方議價焦點。

張山輝指出，中影2006年也曾委託中華徵信所，對新世界大樓、中影文化城、華夏大樓等「中影三大不動產」進行鑑價報告，除了華夏大樓較無爭議外，據中華徵信鑑價的結果，新世界大樓、中影文化城大樓土地價值，都遠高於中影股權交易案中、以94年度土地公告現值所算出土地價值，兩者差額高達14.58億餘元。

張山輝也直指，中影其餘未被認列資產重估的不動產，還包括台中戲院、嘉義戲院、延平戲院、壽星戲院、新店沖印廠、康定路宿舍、羅東新生戲院等7筆。這7筆不動產在94年度的公告現值總額，也比帳列金額高出2.32億餘元。

張山輝指出，若以上述新世界大樓、中影文化城土地價格差異數（14.58億餘元），加上上述7筆不動產價格差異數（2.32億餘元），重新調整中影94年底股東權益，中影94年的每股淨值應為101.36元，與交易價格每股65元有明顯差距。

張山輝也認為，如將公司有極大控制權之股份，於2005年底後短期內一次出售，其每股價值理應接近前段所述中影94年每股淨值的101.36元，然而因7筆不動產是以公告現值、而非鑑估價格計算，「故此每股淨值可能略有低估」。

至於股權交易價格計算公式中「類比公司淨值調整數」及「股價調整數」部分，張山輝則認為，此次股權交易占中影公司已發行股數80%以上，顯然買方於買售後，對中影公司具有絕對控制能力；若採用評價準則委員會「評價準則公報」標準，衡平公司之報告顯然未考慮此種「控制權」價值，反而以中影股權欠缺流動性為由，以81%折價，「既未採用適當的價值前提，亦未考慮控制權價值」。