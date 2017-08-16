815全台大停電 澎湖藍營隔海砲打中央

2017-08-16 14:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對815全台無預警大停電事件，澎湖藍營今日火力全開，隔海砲打蔡英文政府「用愛發電」政策，要求民進黨政府正視台灣缺電問題，不要再以嘴砲治國，澎湖雖未受到停電影響，但離島不離心，對於其他縣市民眾不便感同身受。

國民黨中央組發會副主委黃同成、澎湖縣黨部主委鄭清發、黃國榮黨部主委葉德馨及副議長陳雙全等人，今聯袂在國民黨馬公市服務社召開記者會，重砲抨擊民進黨蔡英文政府「用愛發電」政策不當；澎湖雖不在此次受影響範圍內，但看到其他縣市的民眾因為中央政府無能置身險境，離島澎湖也同感憤怒，誰也不知道，下一次的災難又將發生在何時何地。

陳雙全表示，民進黨政府強調意外肇因於人為因素，但維持穩定的供電是政府不可推卸的責任，無預警的跳電，輕則造成民眾不便，重則引發重大災難，怎可如此輕率不慎？ 然而，在這次的大停電背後隱藏的問題更值得憂心與關注。讓外界看到民進黨政府空喊非核家園的口號，卻遲遲不願正視的問題 : 「能源轉型操之過急，舊的退太快、新的上不來」。

蔡英文政府一再強調2025非核家園政策，並多次向民眾保證不會缺電，如今卻發生如此荒謬、自我打臉的事故，要求蔡英文總統及民進黨政府應向全民道歉，查明事故並究責，對於未來穩定供電計畫也要提出具體保證和完善的應變措施，以免還未轉型就先無電可用，屆時台灣該將去哪裏找電？難道真要如網友所訕笑的『用愛發電』嗎？