彰議員諷跳電如跳票、綠能失靈 綠營2字回嗆

2017-08-16 13:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕「全台大跳電、小英大跳票」、「縣府綠能在那裡？」國民黨彰化縣議會黨團今天痛批，蔡英文政府的能源政策與彰化縣政府欠缺大跳電的緊急應變處理能力，綠能政策流於喊口號，以口號治國是警訊，綠營回嗆「唱衰」，政策並未跳票，因為815跳電並非缺電所引起，因應地球暖化，開發綠能已是全球趨勢，更是為台灣產業提升國際競爭力的利基。

3位國民黨籍縣議員曹嘉豪、張東正、白玉如等人，今在議會召開記者會，對於昨天815全台跳電事件和彰化縣政府處置作為提出質疑，在此同時，彰化縣政府於縣府召開考察英國離岸風機成果記者會，宣佈在英國投資建置2座風場的新加坡玉山能源，以及哥本哈根基礎建設基金，將在彰化外海投資風場，擬各別開發0.9GW（90萬瓩）裝置容量的離岸風電，以每1戶每日預估民生用電5KW（千瓩）計，約可供應18到20萬戶用電，占彰化縣87萬用電戶約2成到2成2左右。

縣議員曹嘉豪說，國民黨樂見綠能開發，但不希望看到用口號治國，外商根本不可能來台灣做虧錢的生意，中央和地方政府大刀闊斧推動綠能政策，如果到頭來只是一場空，會不會更讓百姓失望呢？

曹嘉豪表示，德國廠商已經撤案，彰化縣政府英國考察之行，參觀的是在英國設廠、擬來彰化投資的外國廠商，台電目前收購電價循浮動機制，沒有固定的收購價格，這點就讓外商卻步，就他了解，外商開發1度電的成本約10元，台電收購電價約5、6元，如此懸殊，外國廠商根本不可能做賠錢生意。

曹嘉豪質疑昨天大停電，彰化縣政府沒有危機處理的措施，連產業界損失多少，都不清楚。他認為，一個小小的缺失，就能造成全台大限電，這不僅是管理出了問題，也突顯出能源政策的失衡。

縣議員張東正表示，即使台灣的外海全部都設風機，也不過是1個核電核4廠的發電量，其對環境衝擊，相較於投資效益和開發時程，開發離岸風場的CP值太低。

他強調，昨天大跳電，彰化地區有些住宅出現3到4次停電，這跟蔡英文總統選前說當選後，絕對不會停電、不會跳電、不會缺電，是一大諷刺。

民進黨縣議員林世賢和尤瑞春都反駁政策跳票的質疑，林世賢說，藍營質疑是在唱衰台灣，為反對而反對，沒有想要解決全球氣候變遷、地球暖化的問題，昨天停電，是管理人為的疏失，並非缺電而跳電，靠燃燒生電已非只是空氣污染或身體健康的層級，國際市場要求產品行銷，基本要具備一定比例綠能，開發綠能既能解決氣候變遷，同時提高商業競爭力。

縣議員尤瑞春說，停電來得突然，且非26鄉鎮市都停電，要給縣府時間了解對產業的衝擊，昨晚約9時30分左右電力供應恢復正常，縣府立即發佈恢復供電的訊息，並非完全沒有作為。

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