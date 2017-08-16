供電總體檢 林全：最短時間向社會交代

行政院長林全今日率副院長林錫耀等相關官員，就大停電事件進行說明。（記者叢昌瑾攝）

2017-08-16 13:21

〔記者李欣芳／台北報導〕中油對大潭電廠天然氣供應因操作疏失斷氣，導致全台昨大停電，行政院長林全決定就台灣供電與輸電問題進行總體檢，林全今天中午舉行記者會表示，透過這次體檢，盼讓國家未來電網的穩定性與發電的結構做強化與改善，他強調，行政院一定會面對事實解決問題，「今天發生的問題，希望未來不會再發生」，要如何徹底解決，會以最短時間向社會交代。

林全指出，這次跳電不是單一事件，因為不久之前颱風造成和平電廠電塔被吹倒，引發全台輸電危機，這顯示我們需要做體檢，瞭解整個國家的供電輸電結構是否發生了問題，以致於單一事件影響到全台供電系統的安定性。

林全說，這次體檢鎖定幾個重要問題，先前兩個大型電廠出問題，未來希望走向分散式，如何確保大型電廠輸電、供電的電網及管線安全？是否有更好的強化措施或雙重保障？這在未來網路結構上要檢討，另外，對於輸電網的安定性是否再予強調，他因此請政務委員吳政忠規劃成立一個體檢小組提出對策，這個小組要把潛在危險與風險確認出來，必要時不排除請國外專業人士一起來看這問題。

此外，在行政調查方面，林全說，行政院以政院層次來處理，行政調查主要是釐清在事件中的中油與台電管理與督導的責任，是在制度上或執行上有疏失，以及執行人員的責任也要釐清，他請政務委員吳宏謀負責召集組成行政調查小組，這小組也包含台電與中油以外的專業人士，未來將把調查結果向外界說明。