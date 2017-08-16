中影每股賣65元 小股東竟花百元入股

2017-08-16 13:21

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院黨產會今就中影案召開聽證程序。對於外界質疑每股65元是低估，曾參與增資的小股東表示，當年是花100元參加員工入股的，65元是損害股東權益。

小股東陳清祥由兒子陳漢倫出席。他表示，中影在2008年時辦理增資，邀集員工入股；他們就以100元購入，郭台強還想用97元向他購買。

他表示，會入股不是因為中影的本業，而是投資不動產穩賺不賠。然而，中影的資產卻一直減損、遭到掏空，以致市值貶損，這是傷害股東權益。他認同民進黨立委管碧玲呼籲持股15%的台銀就此提出訴訟。