柯P批國民黨智商像猴 柯媽：很聰明都抓不到

台北市長柯文哲日前批國民黨智商像猴子，柯文哲母親何瑞英（左）今出席世大運紀念郵票發行典禮後受訪說，「猴子也是很聰明啊，跳來跳去，你都抓不到耶！」（記者周彥妤攝）

2017-08-16 12:56

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲日前批國民黨智商像猴子，柯文哲母親何瑞英今出席世大運紀念郵票發行典禮後受訪說，「猴子也是很聰明啊，跳來跳去，你都抓不到耶！」此外，對日前世大運踩街遊行挨批像「出殯」，柯母頗有微詞，「好人就要說好話，信徒出錢出力，感謝都來不及，還讓人說難聽話，聽了很難過。」

北市商業處今舉辦世大運紀念郵票發行典禮，市長柯文哲父母親受體育名將紀政邀請，也成座上賓，替兒子捧場打氣；會後柯母何瑞英受訪，記者問柯市長籌備世大運的表現，她說，「很認真啦，好不好我不知道，至少盡力而為」，更指柯忙到沒時間跟她說話。

另有記者問柯母，世大運門票銷售不理想一事，她說，「真的嗎？新竹有老師主動打電話給我，要買350張籃球票給學生，我就把對方轉介給蔡壁如；票有賣出去啦，很貴的也有賣掉啊！」

日前世大運踩街遊行，外界批宛如出殯隊伍，柯母對此頗有微詞，記者未問卻主動提此事，「好人就要說好話，像那天有人出來踩街，要幫助台北市，讓大家平安、順利，結果沒想到讓人說難聽話...還有媒體整天說那句話，聽了真難過，信徒出錢出力，那天天氣多熱，大熱天穿那個衣服遊行，大家全身汗，感謝都來不及，還讓人說難聽話，我聽了很難過。」

至於柯日前接受媒體專訪，指國民黨智商像猴子，無法擊中前瞻計畫的要害，柯母說，「猴子也是很聰明啊，猴子跳來跳去，你都抓不到耶！」