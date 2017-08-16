中影每股65元 北商大教授陳勝源：低估又低估

2017-08-16 12:55

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院黨產會今就中影案召開聽證程序。北商大財金系教授陳勝源直言，中影只用公告現值對部分資產進行重估，還讓買家取得具控制權的股份，最後主觀地折算81%，就低估又低估。

陳勝源表示，他只針對2006年的評估報告書，僅就資產重估的部分提出實務意見。

他表示，使用財務報表的淨值來評估，這是方法之一。然而，中影本業長期虧損，最大資產就是不動產，應用資產價值法較為合理。況且，當時的市價與公告現值差距很大，中影只用公告現值對部分資產進行重估，就有低估之嫌。

他接著指出，這還沒考慮到控制權溢價。當年出售中影，買方取得控制權後，最簡單的做法就是處分不動產，就該考慮控制權溢價的問題。

他最後質疑，當時用了非常罕見的value-netex模型，最後折算81%，這是在實務界沒用過的模型。他指出，該模型只出現在美國一本企業評價教科書的第5章第8節，用於計算小型企業模型的折現率，是非常主觀的折算方式。所以每股65元是低估又低估。。

他表示，如果用台灣房價指數來看，2001年是100，2002年降至最低點的94，到2006年一路攀升到144到150；中影與國民黨不應用事後的次貸風暴來說明房價看貶。

黨產會主委顧立雄質疑，羅玉珍所代表的富聯是在2006年與中投簽約，當時似乎就是決定要停業，再處分資產，這就涉及資產價格。況且，買方只付1.5億元就取得董事長、副董事長席次；只先給兩期款項12億元，就要拿中影的減資款支付第3到5期款，是否只要花12億元取得中影？

他詢問，若買方的目的是要停業再處分資產，該如何決定合理價格？陳勝源明確答覆，就該用市價全面重估才合理。