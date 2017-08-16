815大停電 國民黨團：台電、中油董座都該下台

針對815大停電，立法院國民黨團要求，行政院長林全不到立法院報告就立即下台。（記者鄭鴻達攝）

2017-08-16 12:40

〔記者鄭鴻達／台北報導〕815全台大停電，立法院國民黨團書記長林為洲呼籲，總統蔡英文應親自開記者會道歉，且除經濟部長外，台電、中油董事長也應下台，行政院長林全若不到立法院報告就應直接下台；國民黨團副書記長吳志揚也呼籲，政府應即主動調查停電災損並啟動國賠。

林為洲表示，台灣經歷18年來最大規模無預警停電，國民黨因此提出三大訴求，第一為蔡英文不應只用臉書，而是應親自出面開記者會道歉；第二為經濟部長請辭外，台電、中油董事長該下台的就下台；第三為林全應到立法院進行整體報告，若否就直接請辭下台。

黨團首席副書記長李彥秀指出，民進黨不只兩岸政策處理不好，若連國內用電都無法處理，絕非「用愛發電」就可了事，若無安全、可靠的能源政策就沒有前瞻（計畫），蔡政府應重新檢視前瞻的產業、軌道建設需要用多少電，更應說明2025年非核家園前，電力政策該怎走。

黨團副書記長王惠美則批評，中油董事長陳金德用人淪於私心，如今管理不當卻是經濟部長辭職，宛如「黑狗偷吃、白狗受罪」，陳金德應學扁政府時的台電董事長林文淵為限電問題遞出辭呈，如此才是負責任，且經濟部長只是貫徹蔡英文與林全意旨的魁儡。

黨團副書記長吳志揚呼籲，本次大停電造成不少交通意外、火警及民間產業損失，根據「國賠法」，中油承包商本次的疏失也符合國賠要件，政府應即主動調查災損，並主動啟動國賠機制，林全也應說明，若天然氣儲量因故不足時，是否就會造成電力中斷。

中油副總經理畢淑蒨再度向國人致歉，並說明本次狀況經初步調查，是因承包商在進行控制器電源供應器的轉換作業時，位將輸氣管開關閥的自動控制轉為手動控制，以致轉換完成後短暫停電，讓控制器回到原始的關閉狀態，後續會與台電商談該負相關責任。