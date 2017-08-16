狂「電」台電 挨批作秀 侯友宜：守護新北是我責任

新北市副市長侯友宜（左二）今到新莊區公所表揚捐贈全區學校導護志工雨衣的宮廟。（記者葉冠妤攝）

2017-08-16 12:43

〔記者葉冠妤／新北報導〕昨全台大停電，新北市有近39萬戶受影響，新北市副市長侯友宜昨因台電無法明確告知哪些區域何時將輪流停電，氣得打電話飆罵台電總經理鍾炳利，事後有民眾批侯作秀，侯對此表示，民眾生命不能不當回事，「搶救民眾生命財產、守護新北市家園是我的責任。」

侯友宜今出席新莊區公所表揚宮廟捐贈雨衣大會，對於昨天打電話飆罵台電一事，侯友宜說昨天受困電梯民眾越來越多，原本只有84件，但因無法了解又會在哪個區塊停電，所以每個小時2、30件不斷成長，民眾在受困過程中會不會造成生命損失，這絕對不是開玩笑的一件事，更何況新北安養機構、醫院約500家，「因為你（指台電）不告訴我們在哪個區塊停電，我們事先預防絕對會難掌握，所造成傷害也是無法彌補。」

侯友宜強調，既然在作戰，就要全力一致，面對驟然的停電，應把民眾生命財產危險降到最低，但台電要分區停電，卻無法確切掌握資訊，完全讓新北的作戰部隊在黑暗中摸索，毫無掌握頭緒，要怎麼輪流停電，都要讓大家做好事先預防，「這是一個責任，台電在這個責任上沒有做到。」

他呼籲台電一定要改進，未來面對驟然停電或是限電時的分區停電，一定要事先讓地方政府知道，才有辦法做好準備，讓市民生命安全得到保障，不然還會再造成民眾不安。

對於有民眾批侯友宜打電話罵鍾炳利是在作秀，侯友宜則回答，民眾生命絕對不能不當回事，只能嚴肅面對，「搶救民眾的生命財產、守護新北市家園，就是我的責任。」