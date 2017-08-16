黃之鋒恐遭監禁 林飛帆：港府讓香港法治蕩然無存

台灣國會關注香港民主連線今早舉行記者會聲援香港。（記者彭琬馨攝）

2017-08-16 12:34

〔記者彭琬馨／台北報導〕太陽花學運領袖林飛帆今表示，香港政府把司法當作打壓異己的工具，讓許多社會運動者從學運、公民世代，變成政治犯世代，此作法「已讓香港法治蕩然無存」；林飛帆哽咽表示，香港眾志秘書長黃之鋒、前議員羅冠聰等可能面臨即時監禁問題的人，「絕大多數沒想過香港會遭遇如此處境」，呼籲台灣應投注更多心力關注香港，保障香港民主自由。

香港高等法院以「暴動」罪名追訴「反東北開發衝擊立法會」案參與者，並於今日改判抗爭者8至13個月的即時監禁刑期，且參與雨傘運動的黃之鋒、羅冠聰、周永康等人，可能也將於明日被判刑入獄。台灣國會關注香港民主連線今早舉行記者會聲援香港，除時代力量立委黃國昌、徐永明，民進黨立委鄭寶清、蔡易餘出席外，學運領袖林飛帆、台灣人權促進會邱伊翎等人也出席。

民進黨立委鄭寶清表示，從台灣經驗來看，對民主自由的打壓只會激起更大反抗浪潮，中國如果在毀信背諾的情況下崛起，也會被全世界唾棄；民進黨立委蔡易餘則說，香港法院迎合北京專制政權，也無法阻擋香港人民想追求民主的決心，盼能藉此讓全世界更關注此事，給中國政府更大壓力。

時代力量立委黃國昌表示，港府應尊重香港人民追求民主自由的決心，不該透過這種方式打壓關心香港民主的公民團體；時代力量立委徐永明強調，香港司法淪為中國政府政治打手，跟台灣20多年前戒嚴時期的情況相似，「香港民主還有明天嗎？」，他呼籲，香港朋友要堅持下去，台灣也將持續給予關注。