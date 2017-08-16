譴責蔡政府無能 竹縣議會國民黨團要林全為跳電下台

2017-08-16 12:27

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣議會國民黨團今天早上召開記者會，黨籍議長張鎮榮、副議長陳見賢、黨團2名副書記長林思銘和羅吉祥、黨籍縣議員陳凱榮，以及國民黨新竹縣黨部主委謝柏意共同公開譴責小英政府要為昨晚的臨時全台17縣市大停電事件負起政治責任，除了經濟部長李世光下台之外，張鎮榮直接點名「行政院院長林全也該下來！」

張鎮榮說，總統蔡英文無論在選前或者是執政之後一再操弄美麗的詞彙，無限上綱「非核家園」，並再三保證台灣不會缺電，但是昨天的臨時大停電，卻讓全台有668萬戶受到影響，所以國民黨團今天才會站在鄉親的立場，要公開譴責蔡英文政府所謂的「用愛發電」，其實根本就是「用心詐騙」。

陳見賢說，一停電，他的服務處、私人手機等電話響不停，個人臉書粉絲頁、或是line也是充斥著很多鄉親詢問「我的麵包烤到一半，怎麼辦？」、餐廳業者問「我的冰箱裡面的食材GG了！」

而他最擔心的是外面的交通號誌等公共設施的照明沒電，「好家在科學園區沒有停（電），不然損失不貲」他說。政府不能一邊跟民眾、企業保證不會缺電，但又突然說跳就跳。

陳凱榮以「受災戶」身分現身說法，因為他經營照相館，正在沖洗的照片因為突然的跳電，讓他前功盡棄飽嘗損失。

林思銘說，這次跳電的官方說法讓人匪夷所思，竟然只是因為一個中油承包商的工作人員操作錯誤，誤關了天然氣的送氣閥就可以讓性能優越的大電廠6部機組同時當機？

羅吉祥說，台灣是島型國家欠缺自然資源，他支持無核家園，但是政府必須先拿出配套，溫和、循序漸進。所謂的「轉型正義」也適用在能源政策上面才對。他認為可以考慮重啟核一、核二，甚至替核四政治鬆綁。

謝柏意說，日前新竹地院才因為1名年輕人因為施工單位警戒不足等原因，摔死在路上，其家屬獲判國賠好幾百萬。如果依此概念，昨天因為跳電而發生意外的人都聲請國賠，那會是要多少錢來賠？

謝柏意也抨擊蔡政府把跳電原因一如雄三飛彈試射，最後都推諉責任由基層來扛。制定重大政策如一例一休、年金改革等卻反而不問基層民眾的心聲，從昨天的臨時跳電可以看出蔡政府的發條不但沒有上緊，還是2266。