0815大停電 桃市國民黨團轟：蔡政府提早下台吧！

桃園市議會國民黨團今天召開記者會，痛批中央、市府應變不力。（記者陳昀攝）

2017-08-16 11:41

［記者陳昀／桃園報導］台電大潭火力電廠昨天因中油供氣中斷，造成全台668萬用戶停電，桃園市議會國民黨團今天召開記者會，痛批蔡政府應變不力，「提早下台吧！」多位議員也指出，桃園市政府平時自豪的民防系統昨晚完全失靈，眾多里長抱怨尋求市府、區公所協助都得不到回應，造成的電器損害也求償無門。

桃園市議會國民黨團書記長徐玉樹指出，台電這次停電完全是人為疏失，但一位中油員工就能造成全台大停擺，實在離譜、不可思議，「豈不是告訴中共，要攻打台灣就轟大潭火力電廠？」

他認為，蔡政府上台後，國人要聽謊話，也要面對災難、蒙受損失，此事應該拉到國安層級討論，蔡英文政府若無能處理，「乾脆提早下台吧！」

「一秒打回石器時代！」桃園市議員黃敬平表示，大潭火力電廠昨天一個失靈就造成全台用戶停電，未來若擴大產能還得了？他更直指市府民防體系失靈，昨天接獲多位里長抱怨，向市府、區公所尋求協助得不到回應，市府成立的緊急災害應變中心更看不出成效。

他說，台電大停電後進行分區限電、輪流停電，但市府未能即時說明、通報，社區電力廣播系統也因停電失靈，區公所更搞不清狀況、無法掌握損害範圍，導致許多市民不及反應、造成電器損壞，平鎮區有個社區大樓就因為電梯主機板燒壞，慘賠兩萬多元，這些費用對民眾來說也是負擔，市府應該協助求償。

「民怨四起！」桃園市議員陳美梅、林政賢也說，接獲許多民眾致電抱怨，市府對輪流停電、復電情形狀況不清楚，大家求助無門，國營事業應該大體檢，市府也該成立專案小組到市議會報告。