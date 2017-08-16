中影：實際價格每股53元 移轉無顯不相當對價問題

行政院不當黨產處理委員會今日舉行中影案聽證會，主委顧立雄（左二）、發言人施錦芳（左一）主持會議，國民黨行管會主委邱大展（右一）進行意見陳述。（記者黃耀徵攝）

2017-08-16 11:40

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今就中影案召開聽證程序，聚焦國民黨中投公司2006年出售中影股權價格每股65元是否合理，釐清中影是否為國民黨附隨組織。中影經理楊文山強調，「中影非國民黨附隨組織」，中影實際價值只有每股53餘元，中影股權交易沒有顯不相當對價的問題。

針對移轉時是否有「顯不相當對價」問題，楊文山指出，中影94年度財報有關不動產以公告現值重估，是依據會計師準則辦理，並無不當；此外，中影公司至少有3筆資產減損、總計5億9295多萬元，但當初計算每股淨值時並未將資產減損扣除、調整。

楊文山也說，中影有95年度其他股東成交價格，有每股10元、48.5元、60元、65元，移轉價格並無超過一股65元，當年股權交易時的65元並沒有不相當。

楊文山也指出，買家羅玉珍（郭台強之妻）實際向中投購入股權時間為2008年6月11日，中影帳上每股淨值分別為2007年5月每股淨值49.14元、6月淨值48.99元、7月淨值48.79元，顯示當時是相當對價轉讓，甚至還以偏高價格購買。

楊文山進一步指出，2007年5月31股東權益淨值（中影公司自結）為每股49.145元，若將不動產是價差值、減資款應付尚未領取價值、影片版權減資減損、及預估未來三年損失列入調整，調整後每股淨值為每股53.5034元。中影實際價值只有53餘元，沒有顯不相當對價的問題。

楊文山也認為，此次聽證會違反黨產條例立法目的，也違反憲法第15條對人民財產權保障。若中影被認定為附隨組織，將來要被追徵或命返還財產給國家，現行中影股東權利將會受到侵害，但現行所有股東根本沒有取得所謂不當的財產，與「黨產條例」立法目的不符。