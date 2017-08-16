全台大跳電 葉宜津：台電、中油要有人負責

2017-08-16 10:58

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨團幹事長葉宜津今天上午表示，昨因中油操作失誤造成的全台大跳電危機，是人為管理上的疏失，民進黨難辭其咎；葉宜津認為，雖然經濟部長李世光已因此下台，但停電對人民帶來非常直接不便的感受，「台電跟中油都應該有人出面負責」。

葉宜津上午接受媒體人周玉蔻專訪時表示，出事就應該有人負責，此次跳電影響全台600多萬戶用電，「幾乎全台都受到影響」，如果問題是人為疏失，就是管理不當；她認為，這麼大的事不能沒有SOP，台電中油要有人負責，至於層級要多高，行政院長林全自己要拿捏好，夠不夠是人民的感受。

葉宜津說，跳電對台灣短期可能會有人民不便的影響，長期來看可能影響企業生產線，甚至降低外國企業投資台灣的意願，因供電穩定度是企業的重要投資考量之一，政府必須清楚解釋，重建人民對政府的信心。

葉宜津表示，雖然擔心國民黨會因此借題發揮，但還是希望在野黨不要拿這件事做文章，民進黨會盡量跟他們講道理，就實際狀況討論，不是頭痛醫頭、腳痛醫腳。

葉宜津強調，許多民進黨立委在事件發生第一時間非常憂慮，也很生氣一件事情就把執政黨全部打趴，整個執政團隊都要負起責任，但她也認為如此嚴重的跳電問題會造成國安問題，呼籲檢調應盡速介入調查。