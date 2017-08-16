中影聽證會前 中投再發聲明稱股權未賤賣

2017-08-16 10:43

〔記者林良昇／台北報導〕黨產會今舉行「中影股份有限公司是否為社團法人中國國民黨之附隨組織」聽證程序，中投公司今天再度發出聲明表示，黨產會為彰顯績效先射箭再畫靶，強調中影股權出售案，絕無黨產會所指控「涉嫌賤賣」的情事。

對於今天舉行的中影案聽證會，中投公司稍早發出聲明表示，中投於民國95年4月出售所持有的82.56%中影公司股份予羅玉珍、莊婉均等人，因出售所持有的中影「股權」，而非出售中影所持有的不動產，已依照當時法令及公司相關規定，委請證券分析師及會計師就中影股權價值進行評估，並據以辦理股權出售事宜，並無不合。

中投強調，黨產會一再質疑出售股權時未就中影「全部」不動產進行鑑價，全未考慮法規及市場實際作法。因評估一家公司的股權價值，除須考量其持有的固定資產價值外，尚需考慮其公司營運本業盈虧及所持有的長短期投資價值。中影當時公司本業每年均虧損1億元至2億元，而所持有的長期投資東森寬頻電信股份帳列4億元，實際價值被外界戲稱為「壁紙」等，都影響其股權價值評估。

中投表示，如以土地資產著稱的國營事業台糖公司為例，106年6月底每股股權淨值為82.2元，而該公司股價在未上市盤商家交易價格僅約為34.4元至48元間，即市價僅達淨值的42%至58%，可知公司淨值與合理的交易價格並無必然關聯性。

中投指出，黨產會委託出具專家意見的會計師張山輝所出具之「股權價值合理性之意見」中，所引用之鑑價報告，如士林文化城土地中有8000餘坪「文教區」土地，是以已變更為「住宅區」土地為假設條件，即到目前也還是文教用地，而4000餘坪「行水區」土地則以土地公告現值估價，也都造成文化城土地鑑價金額較實際市場行情大幅高估的情形，以此做為股權價值合理性判斷，實屬草率且不合理。

此外，中投也認為，另兩個專家意見， 一是台灣無形資產鑑價學會本非出具股權價格專業，也無專家署名；另一專家陳勝源教授所出具報告也只給一張紙，全無附件或報告內容，全無數據，不知如何公聽。

中投強調，中影股權出售案的價金包括每股65元及合約所約定的「利潤分享條款」兩部分，每股65元股款部分中投已完成收取；「利潤分享條款」部分則因買方未依約履行，中投已向買方提起訴訟，要求損害賠償中。該案絕無黨產會所指控「涉嫌賤賣」的情事。

中投說，很多人認為黨產會為彰顯績效，已先畫靶再射箭，公聽會只流於形式，要中投不要徒費心力。但中投仍期望黨產會不要為了打倒最大在野黨，只要找人墊背，可以不擇手段；期待能藉公聽會不斷發現事實真相，並秉公處理。