新黨有嘻哈？青年軍模仿中國節目 網友：難怪沒席次

新黨青年軍王炳忠也不計形象演出，卻被網友說「炳忠沒有破音，我覺得不行。」（圖翻攝自新黨打假除亂 新黨黨慶宣傳影片）

2017-08-16 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國選秀節目《中國有嘻哈》近期掀起討論熱潮，「我覺得不行」、「我覺得其實可以」、「你有Freestyle嗎」等導師名句也引起了模仿熱潮。而新黨的青年軍為了宣傳黨慶，14日在臉書上傳了一段影片，模仿了《中國有嘻哈》中的橋段，但網友卻不買帳，反諷「難怪新黨沒席次」。

新黨青年軍模仿了節目橋段，安排兩位參賽者代表「台獨立場」與「獨台立場（華獨）」，並各來一段饒舌表達政治立場，但遭到評審問了一句「你有Freestyle嗎」後，被「我覺得不行」一句話打了回票。並強調「很多獨派裝成中華民國支持者來騙泛藍，一聽就知道是老江湖。」

但網友並不買帳，「沒梗又難笑，根本不懂Freestyle這詞就開始亂用，影片裡根本沒有Freestyle，總結就是愛跟風又沒梗」、「你看過用金箔包大便的嗎？如果沒有，現在讓你看看」、「炳忠那段太好笑了，哈哈哈」、「炳忠沒有破音，我覺得不行。」

而也有網友對於影片內容認真提問：「你們不要台獨，也不要華獨（獨台），那只剩下統一一條路，但孫先生應該不希望中華民國亡國，所以你們只剩反攻大陸這個選項，所以反攻大陸是你們貴黨未來的兩岸政策嗎？」

新黨14日上傳了影片來宣傳黨慶，網友卻不買帳。（圖翻攝自新黨打假除亂 新黨黨慶宣傳影片）

新黨模仿了知名中國選秀節目《中國有嘻哈》的橋段做宣傳。（圖翻攝自新黨打假除亂）

網友相當地不留情面。（圖翻攝自新黨打假除亂）