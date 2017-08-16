815大停電 親民黨團籲林全報告、內閣總辭

2017-08-16 10:04

〔記者鄭鴻達／台北報導〕815全台大停電，檢討聲浪不斷。立法院親民黨團表示，台灣供電系統脆弱問題並非現在才有，行政院長林全應於第三次臨時會赴立法院，針對供電系統崩壞應變措施進行報告，且內閣總辭的時機已到，總統蔡英文應重整行政團隊，以挽回民眾信心。

立法院親民黨團總召李鴻鈞指出，本次的大停電凸顯我國的電力不穩定，台灣供電系統脆弱問題並非現在才有，過去1999年7月29日、921大地震等發生過數次全台大停電，種種跡象顯示台灣供電系統非常脆弱，都造成經濟面、國安面及民生面非常大的衝擊。

李鴻鈞呼籲，這次停電不是一個部長下台就能搪塞，更非行政院長臉書發文道歉就了事，林全應於第三次臨時會期間，到立法院進行「政府對我國當前供電系統崩壞之具體應變方案」專案報告，盼執政者放下傲慢前瞻基礎建設計畫固然重要，但沒有電何來前瞻。

親民黨團幹事長陳怡潔表示，一個中油員工的操作失誤，竟能比恐怖分子攻擊還嚴重，若只有經濟部長下台未免過於便宜行事，民進黨「用愛發電」口號已成世紀大笑話，政府應屏棄酬庸，任用專業的經濟部長，林全除來立法院報告，應說後續應變、補償措施。

親民黨團副幹事長周陳秀霞強調，大停電造成各地火災、交通意外不斷，執政黨活在與人民不同的世界，聽不到民眾的怨氣，而總統蔡英文的民調已跌到29.8％新低，她認為內閣總辭的時機已到，要重整執政團隊才能挽回民眾信心，若連停電都處理不了，談何前瞻。