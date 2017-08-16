王世堅駕車撞傷女騎士 分局長疑涉入關切爆爭議

2017-08-16 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員王世堅被爆料於6月8日開車擦撞女騎士，造成該女騎士脊椎受傷，事發當時轄區警分局長更到場關切，事後王世堅雖然持續關心，但女騎士收到交通大隊寄來的「事故初步分析研判表」發現自己「涉嫌違規左轉彎未注意其他車輛」，讓她十分不滿，懷疑高層警官涉入關切。

根據《周刊王》報導，王世堅當時幫同黨議員林世宗看房，開車時卻不慎與一輛機車擦撞，導致吳姓女騎士脊椎骨折，轄區警分局長呂新財甚至還到場關心。不過事件的引爆點在吳女收到交通大隊的「事故初步分析研判表」時，被指「涉嫌違規左轉彎未注意其他車輛」，王世堅則是「設有左轉彎專用車道之交岔路口，直行車佔用最內側轉彎專用車道」，被依違反《到路交通管理處罰條例》僅開罰600元，讓她十分不滿。

吳女強調，雖然王世堅在事後持續關心及協助，但初判表如此不合理，恐影響肇責比例和理賠事宜。吳女友人指出，吳女在綠燈亮起時，因對向有來車剎停待轉，卻被沒保持安全距離的王世堅從後面撞上，但王世堅的說法是他的車停在中線，綠燈起步時撞上自外側左轉的吳女機車，兩人說法不同。

另外，吳女有人指出，警方初判表和現場圖都和吳女描述不同，現場路口的3隻監視器也沒有拍到畫面，加上王世堅的汽車也沒裝行車紀錄器，恐讓真相難以還原，吳女友人質疑有高階警官關切介入。

對此，王世堅強調：「無論肇事責任誰多誰少，日後的賠償和道義責任，我一定會全力表達。」並表示自己並沒有拜託任何警官幫忙，更發誓：「我若有聯繫或拜託任何警官幫忙，我立刻辭議員！」到場關切的轄區警分局長呂新財則表示，當時或報王世堅出車禍時，正巧在外面辦公，圖中經過事發地點才會關心此事，對此事件絕無干預。