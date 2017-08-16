政府欲發展綠能 但這名綠委坦言「感受不到決心」

2017-08-16 09:27

〔即時新聞／綜合報導〕昨日全台大跳電，如何拓展其他發電方式也成為關注焦點，民進黨立委蔡易餘指出，政府說要發展綠能講了1年，但他感受不到政府的「決心」。

根據《聯合報》報導，蔡易餘表示，針對公有地不足和法令鬆綁不及這兩項原因，就感受不到政府對於發展綠能的決心。蔡易餘舉例，在布袋鎮有高達700公頃的廢鹽灘地，目前是荒廢狀態，但營建署說鹽田地是濕地，沒有發展綠能的可能性。

針對此說法，蔡易餘認為：「這種不用徵收的公有地也是日照最充裕的黃金地段，政府視而不見，完全政策錯誤！」