在台移工無法休假參加宗教活動 美國務院報告關切

2017-08-16 00:02

〔駐美特派員曹郁芬／華府15日報導〕根據美國國務院公布的2016年國際宗教自由報告，台灣憲法雖保障宗教自由，但國內服務業勞工和看護卻未受勞基法保障每週可以休息，無法根據自己的宗教信仰在每週自由敬拜。報告中，提到台灣有許多來自印尼和菲律賓的勞工。

台灣自2016年12月23日起實施一例一休，爭議至今仍未平息。國務院的這分報告說，美國在台協會的官員持續就勞工無法參加宗教儀式與台灣政府和立委溝通，不過台灣當局仍認為這是一個勞工議題，而非宗教自由問題。

國務院的報告引用台灣內政部在2005年的統計指出，台灣2300萬人口中約有35％自認為佛教徒，33％自認為道教徒，至今比例沒有太大變化。宗教領袖持續關切台灣的法律未保障國內勞工與看護一週至少休息一天，讓他們無法參加宗教儀式，這對23萬在台的外籍勞工與看護影響尤其明顯，來自印度的穆斯林信徒與菲律賓的天主教徒相信，他們必須在特定日期出席宗教儀式。但內政部說，他們並沒有收到任何宗教歧視的抱怨。

這分報告說，台灣的非政府組織和社會活躍人士於2016在桃園舉辦宗教自由大會，他們抱怨，西藏流亡政府總理洛桑森格及維族領袖熱比婭被台灣政府要求不要提出簽證申請，以免影響兩岸關係。

台灣當局否認有政治算計，聲稱只有熱比婭曾向台灣在海外的代表處詢問過簽證事實，根據台灣法律，簽證申請者若是中國公民，必須國內先批准，台灣駐外辦事處才能的發簽證，但大會主辦單位並未替熱比婭提出簽證申請。