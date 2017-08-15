他預告要一路「打蔡」 打到吳敦義當上總統為止

國民黨主席當選人吳敦義參加競爭力論壇10周年餐會，因全台跳電影響，晚宴會場漆黑一片。（記者王藝菘攝）

2017-08-15 22:33

〔記者施曉光／台北報導〕在官網上標榜要建立「全民共有共用的智庫」的「台灣競爭力論壇」，今天慶祝成立十週年，但在今晚慶祝晚宴上，該論壇執行長謝明輝公開表態支持即將就任國民黨主席的前副總統吳敦義當選總統，甚至還預告未來要一路「打」蔡政府的各項政策，而且會一直打到吳敦義當上總統為止，吳敦義則當場要求該論壇要使勁「吃奶的力」，幫助國民黨光復政權。

由於今晚遇上停電，吳敦義在黑暗中用餐，一個多小時後飯店才恢復電力供應，吳敦義上台時說，「終於等到光明」，並說他擔任國民黨主席，台灣競爭力論壇應該使勁「吃奶的力」，讓國民黨光復政權，未來國民黨贏得政權不會隨便停電。

吳敦義並指出，二０二０大選國民黨會在符合具有好的學識、工作成績良好、忠於國民黨、忠於中華民國等四項標準的人選中，經過嚴謹的評鑑，以及具有公信力的民調，挑選出一位條件齊備、最能贏回二０二０選舉的人，「這個人，我期待在今天在座者中優先選擇。」

他接著又說，自己的任務就是讓國民黨返回執政，至於要選誰，他沒設定某人，只要四項標準齊備，「包括吳敦義在內」，由全國國人共同努力支持。

謝明輝則預告，未來該論壇會一路打包括年金改革、前瞻建設預算、限電等議題，而且要一直打到吳敦義當上總統為止，他甚至還對吳敦義說，「你不當上總統，我們就不停止這項計畫。」全場還一起高喊國民黨加油。