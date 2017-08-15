李世光請辭 蔡英文總統已被告知

2017-08-15 21:42

〔記者鍾麗華／台北報導〕全台無預警大跳電，經濟部長李世光請辭獲准，總統府發言人黃重諺表示，林全是在晚間六點多致電蔡英文總統報告最新的狀況，也說明李世光已向他請辭，他已經同意；蔡總統在電話上，請相關單位全力以赴，讓電力恢復供應，並釐清事故原因。

行政院發言人徐國勇表示，李世光在經濟部記者會前，以電話向行政院長林全口頭請辭，林全已接受，書面辭呈預計今天或明天會送到行政院，接任人選尚未決定。政務官的責任立即承擔，而事務官責任也一定會追究，在事件調查清楚後，對於相關單位的懲處，該懲處的不會迴避。