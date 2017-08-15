全台大停電 經濟部長李世光口頭請辭獲准

2017-08-15 20:37

首次上稿 19:38

更新時間 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕全台大停電，行政院發言人徐國勇表示，經濟部長李世光口頭請辭，已獲准。

全台大停電，外界認為經濟部長針對能源多次做保證卻仍無預警大停電，質疑經濟部長及相關國營事業董座是否應有負責行動？

經濟部長李世光先前表示，對停電該負的政治責任完全不會閃躲，而相關人員操作上是否有疏失我們會檢討。李世光說，當務之急是緊急處理，但之後會負完全的政治責任。

行政院發言人徐國勇證實，經濟部長李世光已在經濟部六點半的記者會之前向行政院長林全口頭提出請辭，院長也已經接受，書面辭呈將於明天或後天送到行政院。而經濟部長接任人選，很快會向大家宣布。

行政院長臉書po文 向全國民眾道歉

行政院長林全晚間也在臉書表示，針對今日下午4時51分中油公司桃園大潭隔離站因人員操作錯誤導致供氣中斷，造成大潭電廠6部機組跳脫及全台17縣市停電事件，向因跳電造成不便的全國民眾道歉。

林全說，對於此事件發生的原因，經濟部、台電與中油公司已召開記者會作初步說明，他已要求經濟部必須查明原因，並且追究相關人員的責任。

另外，針對下週一行政院長林全是否到立法院本會期臨時會報告本次大停電，徐國勇表示，尊重黨團協商的結果。

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