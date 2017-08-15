世界警消運動會奪金領獎遭誤稱 警政署：嚴正抗議

2017-08-15 16:57

〔記者姚岳宏／台北報導〕台灣警察代表團參加洛杉磯舉辦的2017年世界警消運動會，獲得射擊金牌，領獎時司儀稱呼我國為Chinese National Police，警政署指出，當時領獎聽聞司儀稱呼射擊隊名稱錯誤時，立即由隨團教練及華僑志工向大會要求更正，之後其他獲獎項目均未再有稱謂錯誤情形發生。

警政署表示，此次台灣警消代表團所有賽事登記隊名為「Chinese Taipei National Police Agency」，事前已先與當地駐外館處討論本次賽事相關細節，包含代表團旗幟不得與中國一同擺放，以及進場順序等事宜，本次賽會期間，除射擊領獎外，其餘各項賽事並未發生稱謂錯誤情形，甚至多項獲獎賽事，選手帶同國旗一併上台頒獎。

警政署說，針對本次事件，已由駐洛杉磯辦事處去信主辦單位「加州警察運動聯盟」總部執行長Dan Ellison，表達嚴正抗議立場，並要求未來不得再有此類情形發生；代表團於剩餘賽事將持續注意，避免有稱謂錯誤情形再度發生。

截至昨天（14日）止，我國參與此次世界警消運動會，警察加消防共得金牌47面、銀牌32面、銅牌11面；若僅警察部分，金牌35面、銀牌17面、銅牌8面，比賽到8月17日結束，8月18日代表團抵台，上一屆運動會是在2015年舉辦，警察加消防共53金、27銀、29銅，今年有望突破上屆成績。