利用北韓核武情勢 退將：中國將美日韓區隔在東北亞

龔家政指出，中共繞行台灣的運八電偵機具有情蒐與電子戰能力，與先進武器發展有關，台灣不能坐視不管。（圖擷取自日本統合幕僚監部新聞稿）

2017-08-15 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕近期中共軍機頻繁繞台，刺激兩岸敏感神經，也讓我國抵禦外敵的國防意識更加提升。前中山科學研究院院長、退役中將龔家政今（15）日表示，雖然外界都認為中國此舉是為了測試美日底線，但他認為中國正默默在台海準備一個局部、有限、非核的戰爭舞台。

據《中央社》報導，龔家政今日出席「二戰終戰72週年 前瞻台灣：和平中立」活動，發表演講「戰爭離我們有多遠」。龔家政指出，雖然有媒體認為中共軍機繞台是為了測試美日反應，或是一般訓練，「但我個人覺得，中國大陸在布置一個局部、有限、非核的戰爭準備」。除此之外，中共繞行台灣的運八電偵機具有情蒐與電子戰能力。龔家政指出，運八電偵機與先進武器發展有關係，台灣不能對這種情形坐視不管。

另外，龔家政指出，2020年為中共百年黨慶，也是中國領導人習近平留下自我定位的重要一刻，因此未來5年將會是台灣面對中共的關鍵時刻。在中國共軍不斷穿透第一島鏈與環島演練中，台灣戰略地位的重要性將隨中共武力崛起而減弱，若中共發動武統，他國將無法介入。

至於近期北韓造成世界局勢緊張，龔家政認為，中國利用東北亞核武的恐怖平衡，將美日韓區隔在東北亞，然後在台海發動一場「局部、有限的非核戰爭」，到時「美國將無從插手」，國軍也難以招架。未來台灣面對國際局勢詭譎多變，兩岸僵局端看兩岸領導人一念之間。