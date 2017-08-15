立院臨時會傳將提早開 藍營：該杯葛的仍杯葛

2017-08-15 15:54

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院民進黨團提案將第三次臨時會從21日提早到18日召開，以速審前瞻基礎建設計畫第一期特別預算。國民黨團為此發出甲級動員，並表示民進黨團此舉顯示心虛會過不了，在野黨會堅守議事規則，21日才能實質表決，該杯葛的仍會杯葛，也會承擔政治責任。

立法院甫於7月21日結束第二次臨時會，但因前瞻計畫第一期特別預算仍在一個月的冷凍期內，原訂於21日召開立法院史上首次的第3次臨時會，朝野黨團也預計於18日協商開會的內容，但民進黨團下午提案，希望能提前至18日召開，以爭取時間審查前瞻預算。

對此，立法院國民黨團書記長林為洲表示，有收到民進黨團的通知，提早談話會也需要先進行立委們的連署，但因協商有一個月冷凍期，黨團仍會堅持議事規則，仍得先協商，即時提早也得等到21日才能進行實質表決，不知道民進黨團是在急什麼。

林為洲接著說，若照民進黨的規劃提早，嚴格來說頂多爭取到半天，會提前表示民進黨團覺得心虛，擔心前瞻預算會過不了，但在野黨只能依據議事規則來走，將會等到21日才會集中大量提案，若該杯葛的仍會杯葛，黨團也會承擔政治責任。

據悉，為因應本次民進黨團提案，國民黨團發出甲級動員，將於18日上午9點召開黨團大會，以討論因應策略。