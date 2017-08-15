地價稅加持 基隆去年稅收創3年新高

基隆市去年地方稅收達35億7191萬元，較前一年度成長11.66％，創下近3年新高。（記者林欣漢攝）

2017-08-15 15:22

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市去年地方稅收達35億7191萬元，較前一年度成長11.66％，創下近3年新高，主因是地價稅稅收成長近10％，貢獻最大，日前獲財政部稽徵業務考核「稅收績效」類丙組冠軍。

根據基隆市稅務局數據，去年基隆市的地方稅收徵得35億7191萬元，較前一年度稅收31億9891萬元，增加3億7300萬元，成長11.66％。

基隆市稅務局長歐秋霞指出，去年稅收創近3年最高紀錄，主要是去年公告地價普遍調漲，全國平均調漲30.54％，基隆市考量國內整體經濟情勢不佳，顧及民眾負擔問題，平均僅調漲11.39％，但也為市庫挹注8770萬元稅收、成長9.88％，貢獻最大。

地方稅收包括地價稅、土徵稅、房屋稅、使用牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅，基隆沒有大型娛樂設施與場所，去年僅娛樂稅較前年略減17萬元，其他稅收都有所成長。

歐秋霞表示，基隆市與雙北及監理站跨機關共同合作，提供使用牌照稅案件「一處收件，全程服務」，免除民眾多處奔波辦理的辛苦；另還可使用健保卡於各稅開徵期間查繳稅，或進行網路申報，除了在財政部稽徵業務考核「稅收績效」類丙組7個縣市的激烈競爭中脫穎而出，在「防止新欠清理舊欠競賽」及「地方稅網路申報」雙項考核，也是全國稽徵機關丙組第1名，績效卓著。