台南發展智慧城 歐洲復興開發銀季刊專文介紹

台南市智慧城市發展躍登歐洲復興開發銀行《貿易通匯》季刊。（記者劉婉君翻攝）

2017-08-15 13:51

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市致力打造智慧城市，歐洲復興開發銀行最新一期2017《貿易通匯》（Trade Exchange）春夏季刊，以「OLD CITY,SMART CITY, GREEN CITY」為題，報導台南市智慧城市發展，如何與資通訊整合專長的電信公司合作，協助古老城市脫胎換骨，成為永續的綠色城市。

研考會表示，歐洲復興開發銀行為促進歐銀受援國的對外貿易活動，成立貿易促進計畫（Trade Facilitation Programme, TFP），並透過發行《貿易通匯》專刊，介紹各受援國的貿易發展，以拓展商機及提升能見度。專欄以台灣的視野，從國家級智慧交通建設到產業案例等，向歐洲國家介紹台灣。

此期首次以專文深入介紹地方政府，報導台南市做為歷史文化首都，如何建置智慧城市，並以此為骨幹邁向綠色城市。

研考會指出，市政府自2015年起，與遠傳電信合作發展智慧城市計畫，並獲選為ICF 2017 SMART 21（全球21大智慧城市），此次歐銀季刊報導，特別強調台南市政府的智慧城市作為與服務效益，尤其行動商務平台–「巷弄台南」2016年與800個在地店家合作，第一年就創造超過1000萬台幣的營收。

報導的另一重點，則為水利局與遠傳電信合作，建置資訊收集、監測、通報的機制，強化災害管理及災後復原能力。未來在永續城市的發展上，還將配合「2025年再生能源供電達20％」的國家政策，加速推動相關專案計畫。

台南市智慧城市6大領域智慧應用，包括「智慧雲端」、「智慧防災」、「智慧交通」、「智慧學習」、「智慧健康」、「智慧觀光」，目前已布建2萬顆的Beacon，在交通、觀光方面累積達500萬使用人次；設置300個社區健康小站量測及上傳生理資訊，服務人數逾2萬8000人；「巷弄台南」APP合作店家已達1000家，並創造千萬商機。