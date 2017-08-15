公投法尚未過 呂秀蓮：蔡總統說沒外面壓力

呂秀蓮今天召開記者會，公布「致美國川普總統與北朝鮮國家領導人金正恩」公開信。（記者蘇芳禾攝）

2017-08-15 12:49

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前副總統呂秀蓮正在推動台灣成為和平中立國公投，她也多次呼籲《公投法》修法能儘快通過。呂秀蓮今天出席活動時透露，她上週五在CALD女權高峰會時，與總統蔡英文見面，蔡英文提到公投法至今未過，「沒有外面的壓力」。

呂秀蓮今天召開記者會，公布「致美國川普總統與北朝鮮國家領導人金正恩」公開信，會後受訪談到與總統蔡英文的會面。

呂秀蓮說，反同婚的團體在兩週前提供她資料，認為同性婚姻會導致性道德崩潰，希望她可以把資料轉給主管機關，因此她趁著上週女權高峰會，透過民進黨秘書長洪耀福安排，與蔡英文總統見面時，把資料給蔡英文。

呂秀蓮說，在會面時，她也向蔡總統提到一例一休的效果不好。對此，蔡總統回應，大家都誤解了，一例一休原意不是這樣，這是馬英九總統時代就有的政策。呂秀蓮則是質疑，如果政策是馬政府提的，那民進黨背黑鍋沒道理。

人民作主基金會等團體一直促修《公投法》，盼破除鳥籠公投，降低各種連署和通過門檻，由於公投法修正草案已於去年12月在內政委員會初審通過，人民作主基金會希望盡速二、三讀。

而呂秀蓮日前也聲援人民作主的靜坐活動，並且表示，希望2018年地方選舉可以同時舉行全國公投，讓台灣在國際祝福下成為和平中立國。

呂秀蓮說，她在會面時問蔡總統，《公投法》「頭都剃一半了」，為什麼還不快點通過？《公投法》法令通過後，還有很多權責單位的施行細則要處理，應該更早一點通過，而不是把通過時間壓在年底。

呂秀蓮轉述，蔡英文回應，已經宣布在年底前立法院要通過《公投法》。至於日前傳出《公投法》遲遲未能通過，是因為公投可涉及領土變更，因此有美方壓力。呂秀蓮說，蔡英文對此表示，「沒有外面的壓力」，不過並未說外面壓力指的是否為美國。