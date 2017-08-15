呂秀蓮發公開信 籲川普、金正恩勿輕起戰爭

2017-08-15 12:30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕北韓放話要用飛彈攻擊美國屬地關島，前副總統呂秀蓮今天召開記者會，公佈「致美國川普總統與北朝鮮國家領導人金正恩」公開信，呼籲美國、北韓兩位領導人，如果要在歷史留名，應該要為和平留下英雄之名，不要因為輕起戰爭，成為歷史懦夫。

呂秀蓮今天出席「二戰終戰72週年 前瞻台灣：和平中立」活動受訪表示，聯合國通過和平基本人權宣言，有三個重點，第一、和平是人類社會成員的神聖基本人權，第二、國家有義務盡最大努力，來維護人類和平，第三，全世界所有國家應該要共同努力，阻止戰爭發生，特別是核子戰爭，所有國際紛爭，一律透過和平方式解決。

呂秀蓮說，這個精神和原則觸動她，在美國、北韓緊張時刻，讓台灣兩千三百萬人，扮演積極和平締造者角色。

呂秀蓮說，72年前日本投降，結束二次世界大戰，但72年後，人類沒有記取教訓，美、朝的緊張讓戰爭就在眼前。她希望透過網站和媒體報導，讓大家扮演和平締造者角色，她會把公開信的連署送到白宮和北韓，呼籲兩位領導人不要輕啟戰爭。希望大家一起響應，向世界表示「peace yes, war no」。

此外，多年來推動台灣成為和平中立國的呂秀蓮也重申，立法院應盡快完成《公投法》修正，她已經正在進行台灣向世界宣布和平中立的公投連署，目前已經有兩萬份連署。