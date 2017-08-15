推國會外交 綠委訪印尼促雙邊交流

2017-08-15 12:36

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委劉世芳、林靜儀等人昨至印尼第五大城望加錫（Makasaar），針對城市智慧治理、智能農業、水產加工等議題進行雙邊交流。團長劉世芳表示，此種市政治理值得台灣學習参考；運用新的科技資訊，讓治理更貼近實際需求，是所有政治人物和政府最重要的事。

為推動國會外交，民進黨立委劉世芳丶林靜儀丶周春米丶李麗芬丶鍾佳濱與多位學者14日赴印尼訪問，聚焦「智慧城市的建構」經驗，與望加錫市府交換心得。

訪問團發出新聞稿表示，成員聽取該市在市長柏曼多（Pomanto）所領導的市府團隊介紹，如何在短短數年内透過里街巷弄建構循環經濟系統，同時運用智慧卡（Smart Card）建構大數據資訊平台，應用在交通丶醫療丶教育丶微型經濟、社區營造等，相較於全印尼，該市造就了更長壽的市民（平均餘命71.47年，高於印尼國家平均值）、創造出更多的工作機會。

新聞稿指出，訪問團亦分別參訪該市幾個實例：包括利用資源回收促進循環經濟（earn from waste）改善社區衛生的小巷弄，成功以可回收垃圾換取小額回饋金或米等生活必須品 ，而同時將有機垃圾轉換為可利用的肥料，三年內讓原本臭味四溢的巷弄改觀；及如何以空間經濟策略活化社區生活，鼓勵當地家戶種植經濟作物「辣椒」，以達改善社區經濟與街區風貌。這些都是以居民需求為主體，發展微型經濟，促進社區街廓發展的例子。此具有地方經濟活力的微型發展模式，使得社區能自給自足，值得台灣借鏡，以跳脫過往社區營造及農村再生等政策過於依靠政府補助的窠臼。

新聞稿表示，此次訪團包括屏東、高雄、嘉義、南投與台中的委員和學者專家，在返台後都會積極推動與望加錫在城市智慧治理、智能農業、水產加工等雙邊經濟合作，促進台印城市間多元交流。