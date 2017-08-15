審計處質疑APP功能不彰 南市府：比較方式怪怪的

2017-08-15 12:16

〔記者蔡文居／台南報導〕審計部台南市審計處長吳錦祥今天受邀赴台南市議會，進行南市地方總決算審核報告，指南市開發行動應用軟體（APP）功能，優化政府服務品質，但管理維護情形未盡妥適，亟待加強改進提升功能。

市府研考會主委趙卿惠則表示，就大台南公車APP而言，台南公共運輸使用率原本就偏低，換算搭乘南市公車的市民約9萬多人，而審計處報告以訪問民眾方式，指大台南公車APP有6成受訪民眾未曾使用，這樣的比較方式，「有點怪怪的」。

吳錦祥報告指出，市府為優化政府服務品質，陸續開發各類行動應用軟體（APP），截至本年底供民眾下載使用的APP計有17款，建置經費982萬元。經查執行情形如下：

一、大台南公車APP有6成受訪民眾未曾使用、台南市地政e網通APP上架近1年，下載人數僅1388人次，下載次數或使用率偏低。

二、部分APP便民服務資訊建置未臻周全，如大台南公車APP欠缺轉乘或路程規劃等必要資訊、台南市地政e網通APP未整合提供地段地號座落、門牌等資訊。

三、「旅行台南」APP之部分便民服務資訊，與台南市政府資料開放平台資料未符。

四、部分APP久未維護更新，如台南清運網APP於上架1年後，未辦理維護更新，致使用者下載後無法查詢附近清運點資訊，影響政府形象等情事，經函請檢討改善。

市府則表示，已加強宣導系統功能，增加APP知名度，有效提升系統使用率；大台南公車APP已連結公車動態資訊系統，精進查詢功能，並配合智慧型侯車亭裝置的LED顯示器，即時連線展示公車到站預估時間；台南市地政e網通APP已連結「台南多目標地籍圖資地理資訊系統」，方便民眾查詢圖籍；已補正並加強其他便民資訊開放，以確保民眾獲得正確完整資訊；將規劃開發垃圾車GPS定位程式，取代台南清運網APP。

  • 台南市審計處長吳錦祥受邀赴台南市議會進行南市地方總決算審核報告。（記者蔡文居攝）

    台南市審計處長吳錦祥受邀赴台南市議會進行南市地方總決算審核報告。（記者蔡文居攝）

  • 搭乘南市公車的市民約9萬多人，而審計處報告以訪問民眾方式，指大台南公車APP有6成受訪民眾未曾使用，市府研考會主委趙卿惠認為，這樣的比較方式「有點怪怪的」。圖為大台南公車APP。（記者蔡文居翻攝）

    搭乘南市公車的市民約9萬多人，而審計處報告以訪問民眾方式，指大台南公車APP有6成受訪民眾未曾使用，市府研考會主委趙卿惠認為，這樣的比較方式「有點怪怪的」。圖為大台南公車APP。（記者蔡文居翻攝）

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