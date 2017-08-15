審計處質疑APP功能不彰 南市府：比較方式怪怪的

2017-08-15 12:16

〔記者蔡文居／台南報導〕審計部台南市審計處長吳錦祥今天受邀赴台南市議會，進行南市地方總決算審核報告，指南市開發行動應用軟體（APP）功能，優化政府服務品質，但管理維護情形未盡妥適，亟待加強改進提升功能。

市府研考會主委趙卿惠則表示，就大台南公車APP而言，台南公共運輸使用率原本就偏低，換算搭乘南市公車的市民約9萬多人，而審計處報告以訪問民眾方式，指大台南公車APP有6成受訪民眾未曾使用，這樣的比較方式，「有點怪怪的」。

吳錦祥報告指出，市府為優化政府服務品質，陸續開發各類行動應用軟體（APP），截至本年底供民眾下載使用的APP計有17款，建置經費982萬元。經查執行情形如下：

一、大台南公車APP有6成受訪民眾未曾使用、台南市地政e網通APP上架近1年，下載人數僅1388人次，下載次數或使用率偏低。

二、部分APP便民服務資訊建置未臻周全，如大台南公車APP欠缺轉乘或路程規劃等必要資訊、台南市地政e網通APP未整合提供地段地號座落、門牌等資訊。

三、「旅行台南」APP之部分便民服務資訊，與台南市政府資料開放平台資料未符。

四、部分APP久未維護更新，如台南清運網APP於上架1年後，未辦理維護更新，致使用者下載後無法查詢附近清運點資訊，影響政府形象等情事，經函請檢討改善。

市府則表示，已加強宣導系統功能，增加APP知名度，有效提升系統使用率；大台南公車APP已連結公車動態資訊系統，精進查詢功能，並配合智慧型侯車亭裝置的LED顯示器，即時連線展示公車到站預估時間；台南市地政e網通APP已連結「台南多目標地籍圖資地理資訊系統」，方便民眾查詢圖籍；已補正並加強其他便民資訊開放，以確保民眾獲得正確完整資訊；將規劃開發垃圾車GPS定位程式，取代台南清運網APP。