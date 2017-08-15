租屋族電費超收亂象 立委：變相剝削年輕人

民進黨立委林俊憲痛批，房東收取超額電費形同剝削房客。（記者鄭鴻達攝）

2017-08-15 11:54

〔記者鄭鴻達／台北報導〕缺電危機拉警報，但房東多自行收每度電5到6.5元，租屋族再省電，卻越省越吃虧。民進黨立委林俊憲質疑，即便是用電大戶，超過1000度部分，台電最高也只收每度6.1元，但不少房東漫天喊價，形同賣電，變相剝削租屋族，對初出社會的年輕人更是負擔。

林俊憲指出，台灣有將近300萬人的無殼蝸牛租屋族，佔總人口近8分之1，他調查租屋網站，發現不少房東漫天喊價，電費部分收取每度5元到6.5元，若以家庭單月用電300度計算，台電收費624元，但以每度5元算就高達1500元，就是沒明確規範，房東才敢收這麼高。

林俊憲痛批，如此算等同房客多繳一筆房租，是變相剝削租屋族、賣電賺價差，對剛出社會的年輕人是筆不小的負擔，房東收的與實付給台電的電費價差近一倍，若以最高級距計算，超過1000度的電費，台電也只不過收每度6.1元，房東收到6.5元簡直暴利。

林俊憲也表示，目前「電業法」未規範「用戶賣電」，內政年公布的「房屋租賃定型化契約應記載不得記載事項」，僅規範何方負擔電費及開放磋商，但會讓弱勢的房客吃虧，他要求消保處、內政部研擬租屋合理、公平電費規範，並不得超收實際帳單金額。

台電業務處副處長黃美蓮回應說，台電是依整戶電表計費，無從得知分租戶個別如何收費及使用型態為何，且台電收費是採累進電價，只有超過一定級距的部份才會收取較高費率。

消保處消保官黃建隆表示，今年內政部公布、施行的「房屋租賃定型化契約應記載不得記載事項」，其中第6條有規範，電費由租賃雙方自行約定，主要是考慮到租賃情形不同，且要保障「民法」「私權自治」精神，未來會再匯集各方意見並行檢討。