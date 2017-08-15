新南向簽證優惠 越南遊客來台大增10萬人

2017-08-15 11:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣大力推動新南向政策，迄今已針對新南向目標國家，推出兩波簽證優惠措施。外交部領務局副局長鍾文正今天表示，放寬簽證成效良好，光是泰國、菲律賓與越南三國，今年上半年來台旅客就比去年同期總共多出23萬餘人，其中來台旅客增長最多的則是越南，大幅增加10萬來台人次。

外交部去年8月宣布試辦泰國及汶萊旅客來台免簽一年，後又將原僅適用印度、印尼、菲律賓及越南的「有條件免簽」及「觀宏專案」，擴及緬甸、柬埔寨與寮國。

今年4月外交部再公布第2波優惠措施，延長泰國及汶萊旅客免簽試辦期，印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨與寮國國民得申請多次入境憑證，並放寬印度、斯里蘭卡、孟加拉、尼泊爾、不丹及巴基斯坦等國商務人士，經外貿協會推薦得申請電子簽證（eVisa）。

相關措施大幅激勵東南亞旅客來台觀光。鍾文正今天在外交部例會中說，放寬簽證成效良好，光是泰國、菲律賓與越南三國，今年上半年來台旅客就比去年同期總共多出23萬餘人。其中來台旅客增長最多的是越南，自84849人，大幅增加10萬人至181104來台人次。泰國與菲律賓則是自8萬餘人增加至14萬餘人次，漲幅高達7成至8成。

為了加大新南向力道，政府也正在研議第三波簽證優惠措施，考量對印尼、越南及印度等國家進一步放寬簽證待遇。九月並會召開跨部會會議，研商評估對菲律賓開放免簽措施。