823砲戰59年紀念李翔宙與三軍將領出席追思大會

2017-08-15 11:50

〔記者羅添斌／台北報導〕今年為823砲戰勝利59週年紀念，退輔會主委李翔宙與三軍將領出席紀念大會，李翔宙說，823砲戰的烽火雖然已經遠離，但國人不僅要銘記這段悲壯的歷史，更要學習當年的奮戰精神。

823台海戰役勝利59週年紀念暨陣亡袍澤追思大會，是由中華民國823戰役戰友總會在新北市中和的823紀念公園舉辦。

退輔會官員今天表示，這項追思大會是在14日舉行，活動由戰友總會連城珍理事長主持，並邀請李翔宙主任委員擔任共同主祭，與地方民代仕紳及軍方代表，以及現場參與的老戰友們，獻上無限的追思與崇敬，場面莊嚴隆重。

823砲紀念公園為什麼是在中和？退輔會官員表示，前中和市市長呂芳煙1958年期間在金門服役時，親身見證了八二三砲戰。呂芳煙在1992年成立了「中華民國八二三台海戰役戰友總會」並擔任理事長，為當年參加砲戰的義務役士兵爭取權益。呂芳煙擔任中和市長期間，在中和公園建立了八二三砲戰紀念碑，於1998年9月9日落成，隨後並將中和公園更名為「八二三紀念公園」。

此外，位在台北市大直的北安公園已在去年正式更名為台北市首座「八二三砲戰紀念公園」，園內設置有八二三台海戰役勝利紀念碑。

公園內安置國防部提供的2組戰時火砲，結合當地忠烈祠、海軍總部，串連未來七海園區，成為北市重要的國防教育、觀光及文化重點。