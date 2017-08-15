未列副主席名單 王金平：即便吳敦義提也不接受

立法院前院長王金平強調，他一直都沒有參選國民黨主席的意願，自然也不會想當黨副主席。（記者鄭鴻達攝）

2017-08-15 11:27

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨主席當選人吳敦義及立法院前院長王金平，昨一同探望因病休養的前立委、作家李敖，被解讀為吳、王關係破冰。王金平受訪指出，10年來他一直被傳會選黨主席，但他都強調決不參選，即使是吳提起他也不會接受，都是外界隨便傳的。

李敖於今年二月透露長腦瘤，也因此在家休養。吳敦義、王金平14日共同探望李敖，事後李敖於臉書張貼兩人探望他的照片，並表示「大家相談甚歡」，也被媒體解讀為是吳敦義、王金平關係破冰的象徵。

王金平受訪指出，他與吳敦義一週前即相約要去探望李敖，是很自然地會面，李敖恢復狀況良好，且很健談，對自己身體很有信心，不久後應可恢復正常。

對於未列黨副主席名單，王金平直言「這很好笑」，吳當然不會向他提起，即使吳提起他也絕不接受。王金平說，10年來他一直被傳要選黨主席，他數度向吳講不會參選，即使不用選要他當也不要，這態度吳很清楚，怎會要他當副主席，都是外界隨便傳的。

至於是否有與吳敦義談到黨務相關事務，王金平表示自然會談一些事，但不會談到副主席名單，這是吳的職權。媒體問兩人是否有談到世代交替，王則回應老、中、青世代要有一定比例結合，才能發揮戰力，李敖當時也有表示希望新主席吳敦義能有新作為。

而外界解讀此次探望李敖為破冰，王金平強調「都是亂講的」，「自然就好」，自然就是美，有緣大家就會在一起為國為黨貢獻，但媒體很有心，想從中製造新聞，但與事實不符，他與吳自然會有互動，他8月13日中午與吳聚餐，兩人坐在一起，什麼都會談。

媒體追問黨內有質疑吳敦義兩岸政策的聲音，王金平趕緊強調他現在不能隨便談兩岸問題，他有他（對兩岸）的看法，但不是他談的時候就不必去談，這類問題很敏感，請勿再問他兩岸問題。