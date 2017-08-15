航空城公司連年虧損卻發年終 監院糾正桃市府

監察院。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-08-15 11:27

〔記者林良昇／台北報導〕監察院指出，2010年成立的桃園航空城公司，截至去年底累積損失1億487萬餘元，依規定不得發給員工年終獎金，卻連3年發年終，甚至年年增加人力，大幅調升員工職等，造成每年用人成本逾總營業成本5成，監院認為，桃市府未積極督促航空城公司改善，今通過糾正桃市府。

監院表示，桃市府所屬航空城公司自成立後持續虧損，且營運情形未見起色，桃市府亦未積極督促改善，有多項違失，監院今通過監委陳小紅、楊美鈴的糾正提案，糾正桃市府。

監委指出，航空城公司章程訂有眾多營業項目，卻未積極拓展業務、增裕營收，以致除營業資產租賃及政府補助收入外，並無其他營業收入來源，截至去年底，累計營業損失達1億487萬餘元，且營運資金長年閒置，未加妥善運用，營運績效不彰、缺乏企業經營理念。

監委也表示，航空城公司員工薪資待遇採用人費率單一薪給制，依規定不得發員工年終工作獎金，但航空城公司於2010年度至2012年度以照顧員工，體恤工作辛勞為由，比照該年度軍公教人員年終工作獎金及慰問金發放規定，發給年終獎金；且在公司連續4年虧損下，於2014年初以調整職等方式，大幅調高員工薪資；監委認為，原桃園縣政府及航空城公司均有違失。

糾正案文指出，航空城公司因航空城計畫尚未辦理區段徵收公告相關作業，難以取得機場周邊產業用地，公司營運無法依原訂章程項目執行，2013年後營業收入僅執行「營業資產租賃」，卻連年增加人力，各年度用人費用均逾總營業成本5成，致營業損失逐年遞增。

監委認為，由於「桃園航空城附近地區計畫」規模及內容多次變更，加上機場周邊產業用地尚未取得，致航空城公司業務推展面臨困難，行政院及桃市府應於都市計畫等面向檢討，協助、督促航空城公司改善營運，檢討航空城公司定位，與相關主管機關合作，落實設立目標。