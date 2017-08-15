深化城市外交 中市與愛達荷州首府簽署友好城市

2017-08-15 11:28

〔記者張菁雅／台中報導〕樹城（Boise）是美國愛達荷州（Idaho）首府，台中市長林佳龍於台灣時間15日拜會樹城副市長Elaine Clegg，雙方並簽署友好城市協定書，期盼促進兩地各方面的合作，林佳龍也力邀樹城參加2018台中世界花卉博覽會。

樹城為愛達荷州首府，也是愛達荷州最大城市，工、商及科技業發達，北美州第二大超商艾伯森（Albertsons）、美光科技（Micron）、惠普科技〈HP〉等公司，均在此地設有相當規模的生產製造工廠，全美最大的J. R. Simplot Company糧食及農產業公司總部也位於樹城。

林佳龍在我國駐西雅圖經濟文化辦事處長姚金祥、市府經濟發展局長呂曜志等人陪同下，拜會樹城副市長Elaine Clegg，除簽署友好城市協定書，雙方並就產學合作、培育國際創新人才等議題，進行意見交流。

林佳龍表示，與樹城簽訂友好城市後，未來雙方可針對教育、科技、投資等方面進一步合作；而台中與樹城目前已有合作，如美光公司在台中創造近4000個就業機會，是台灣最大外資廠商；台中靜宜大學也將與樹城州立大學簽署合作備忘錄，針對交換學生進一步合作。

樹城以擁有許多樹聞名，林佳龍也邀請樹城市長、副市長參加明年登場的台中世界花卉博覽會。

Elaine Clegg表示，台中和樹城有許多相似的地方，例如智慧科技的發展、兩城市都相當宜居等，期待透過這次的合作，彼此深入學習、共同成長，並一起努力促進雙方文化交流、產業發展，加強彼此友好關係。

此外，針對台中市積極發展城市外交，林佳龍表示，台灣在城市外交方面有無限空間，若六大直轄市都能直接與美國城市進行城市交流，對台灣外交、經貿、文化、教育等發展將很有幫助。