世界警消運動會奪金 台灣隊被稱「中國國家警察」

世界警察消防運動會台灣隊獲得射擊金牌，司儀竟稱呼台灣隊為「中國國家警察（Chinese National Police）」，但隨團人員卻未去更正。（圖擷自「林昶佐 Freddy Lim」臉書）

2017-08-15 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕2017年第17屆世界警察消防運動會於本月7日至8月16日在美國洛杉磯舉行，共有70多個國家、近萬名警消參與競賽，台灣也派出警察及消防人員共39人參賽。現在卻傳出，台灣代表隊獲得射擊項目金牌，頒獎時司儀竟稱台灣隊為「中國國家警察（Chinese National Police）」，而一旁的隨團人員竟然也沒去更正。

時代力量立委林昶佐今早在臉書PO出一段影片，並表示台灣代表隊奪得射擊金牌，但在領獎時司儀卻稱呼台灣隊為「中國國家警察（Chinese National Police）」，而一旁的隨團人員竟也沒去更正。

林昶佐還指出，根據到場幫台灣隊加油的美國台裔鄉親表示，賽會中很多項目司儀都把台灣叫成中國，一旁觀賽的台灣鄉親則會高呼是「TAIWAN」，司儀也會立刻更正，但「隨團人員卻放任這種錯誤一再發生」。

林昶佐感嘆地說，由於過去政府的自我矮化政策，以及中國的打壓，造成現在台灣在國際上的困境。林昶佐也呼籲政府，對每個涉外事務都應徹底檢討，才能讓政府的資源與人民的努力確實的彰顯台灣的存在價值，「台灣一方面要拼搏好成績，也應該盡力爭取平等的尊嚴」。

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