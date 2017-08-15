烏干達因「一中」缺席世大運？ 外交部：尚未定案

烏干達政府稱因遵守「一中原則」，下達公文建議代表團不要來台參加世大運，讓代表團成員欲哭無淚。（取自Norman Katende推特）

2017-08-15 11:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕烏干達世大運代表團上週收到烏干達外交部指示，因「一中原則」建議代表隊不要來台參賽，烏干達體育界人士曝光此事，直言政治干預讓運動員們欲哭無淚。我國外交部今天回應此事表示，我國歡迎世界各國代表團來台參賽，且據了解，烏干達代表團仍在向烏干達政府爭取來台出賽，此案尚未定案。

烏干達籍世界越野協會媒體公關執行長卡特迪，昨天在推特上曝光一份來自烏干達外交部的公文，他在推文寫道，烏干達政府下達公文，建議教育部不要派隊到台灣參加世大運，「烏干達參賽隊伍要哭了」。該份公文提到，因烏干達奉行「一個中國原則」（One China Policy），不希望教育部派隊參賽。

外交部發言人王珮玲今天在例會中回應說，世大運是全球體育盛事，我國歡迎世界各國代表團來台參賽。此案據我外交人員回報，烏干達代表團仍然在向烏干達政府積極爭取來台出賽，目前尚未定案。王珮玲強調，希望大家都可以來參加這樣的盛會。

我國於烏干達並無駐館，由我駐南非代表處兼轄。台北世大運組委會7月底公布，共有131國的代表團參賽，近期又增加到143國，但有1國退出，10國尚未完成報名，最後參賽名單將在18日公布。