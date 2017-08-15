中國軍機動作頻 軍方：戰備訓練不鬆懈

2017-08-15 11:16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國軍機近來動作頻頻，8月已4度接近我國周遭海域，更自8月12日至14日，連續3日近我海域。對此，國防部發言人陳中吉今上午在例行記者會強調，不管中軍機來或不來，國軍戰備訓練都不會鬆懈。

本報前日報導，中國軍機八月以來，繞台演訓北返時，路線更為偏南，甚至進入我防空識別區，壓縮我北部空防縱深。陳中吉也證實，中軍機切入防空識別區，約在北緯27度的位置，「的確有這狀況」，雖這情況並非頻次很多，但不管他國軍機周邊航行、「擦邊球」，或進入我防空識別區，我國海、空軍絕對做好高度警戒。

中國「運八」型電戰機昨天再度進行繞台演訓，總計從8月9日至昨天，中國軍機已四度近台，若加上7月，則已八度進行相關演訓。陳中吉表示，不管飛機、船艦，我國軍都採全程監控、掌握目標，不管不明機或中國軍機，接近我周邊、沿著防空識別區飛行等，我們都會做好高度警戒，並秉持「不升高衝突、降低敵對」等克制作法。

陳中吉表示，除我國海、空部隊，地面、飛彈部隊也會做好相關防禦，雖也有人認為中國電偵機接近台灣，不排除可能對我施以偵測，因此，我國機艦、飛彈部隊，遇到類似狀況，會依平時的教育訓練做好處置。也會做好整備、保護措施，面對監視、監偵都可避免參數外洩，並針對任務做歷次檢討。