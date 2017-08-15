今晚宴請郝龍斌團隊 朱立倫：老同事聚會

2017-08-15 09:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕明年即將卸任的新北市長朱立倫，近來動作頻頻，積極和黨內重要人士進行餐敘，今天晚上6點將在新北市政府8樓餐廳宴請前台北市長郝龍斌與其任內團隊，引發外界聯想。朱立倫上午輕描淡寫表示，都是老同事聚會，他順道參加。

朱立倫7月6日宴請藍營縣市長與黨籍立委，暢談一例一休與前瞻計畫政策，7月10日邀前總統馬英九、國民黨新任黨主席吳敦義及20多位前內閣閣員餐敘，也替馬英九「暖壽」，引發黨內「兩個太陽」爭議；7月19日邀宴擔任黨魁時期的黨務幹部，除2位前副主席郝龍斌、黃敏惠缺席外，其餘全員到齊，朱立倫在會中呼籲黨內團結，為2018勝選奠定基礎。

外界解讀朱立倫從中央邀宴到地方，政治意圖明顯，目的是為了向吳敦義示好，佈局2018或2020選舉。

對於宴請郝龍斌團隊一事，朱立倫說，目前至少新北市府有5位局長是原本郝市府團隊的局長，如果連其他處長或副局長算在內，大概有將近10位會參加今晚餐敘，很多都是老同事，輪流舉辦聚會，他覺得這樣很好，就像他跟新北市府或桃園縣府的老同事，也會定期聚會，他也順便參加，大家一起聚聚聊聊。

另外，傳出朱立倫可能接任國民黨智庫董事長，對此，朱立倫澄清，「沒有這回事，這是謠傳」。他強調，制度都已經建立，就是希望由黨主席接任智庫董事長。